«Какой я тебе братан?» В Ставрополье кавказец-инвалид избил пенсионера

В Солнечнодольске Ставропольского края молодые люди напали на пожилого военного — тот сделал им замечание в магазине. Подробности случившегося 360.ru рассказал пострадавший мужчина.

Драка у кассы

Конфликт произошел на кассе супермаркета. Молодые люди громко матерились. Пострадавший, оказавшийся руководителем военно-патриотического клуба «Гром», сделал замечание, после чего хулиганы набросились на него.

«Стою в очереди, с женой связываюсь, и сзади слышу маты на весь магазин. Поворачиваюсь: стоит молодой парень с бородой — кавказской внешности. Я говорю: „Ребята, хорош материться“. Он мне отвечает то ли „прости, братан“, то ли „не обессудь, братан“, то ли „что ты хочешь, братан“. „Братан“ я помню хорошо. Я ему говорю: „Какой я тебе братан? Я тебе в деды гожусь“. Похоже, это его и расстроило», — поделился избитый хулиганом Андрей Коновалов.