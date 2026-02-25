«Какой я тебе братан?» В Ставрополье кавказец-инвалид избил пенсионера
В Ставрополье хулиган напал на пожилого военного из-за замечания в магазине
В Солнечнодольске Ставропольского края молодые люди напали на пожилого военного — тот сделал им замечание в магазине. Подробности случившегося 360.ru рассказал пострадавший мужчина.
Драка у кассы
Конфликт произошел на кассе супермаркета. Молодые люди громко матерились. Пострадавший, оказавшийся руководителем военно-патриотического клуба «Гром», сделал замечание, после чего хулиганы набросились на него.
«Стою в очереди, с женой связываюсь, и сзади слышу маты на весь магазин. Поворачиваюсь: стоит молодой парень с бородой — кавказской внешности. Я говорю: „Ребята, хорош материться“. Он мне отвечает то ли „прости, братан“, то ли „не обессудь, братан“, то ли „что ты хочешь, братан“. „Братан“ я помню хорошо. Я ему говорю: „Какой я тебе братан? Я тебе в деды гожусь“. Похоже, это его и расстроило», — поделился избитый хулиганом Андрей Коновалов.
После этого один из молодых людей стал вести себя вызывающе.
«Начал пихать меня кепкой и говорить матом. Я его рукой оттолкнул, потому что он нарушил личную дистанцию, начал толкать своим козырьком в голову. С его стороны последовал сразу удар, меня тряхнуло», — добавил мужчина.
По его словам, нападавший оказался инвалидом. Александр признался, что сначала просто опешил.
Что с ним делать, если он такой агрессивный? Я вообще в ступоре был. И он начинает опять на меня кидаться. Я пытался отбиваться, потом захватил его, прижал, держу сверху. Тут мужики подбежали разнимать, бутылка упала, разбилась, я еще коленом наступил.
Делом заинтересовался СК
В результате мужчина получил черепно-мозговую травму и другие травмы. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, если суд учтет мотивы и последствия. Правоохранители изучили видеозаписи с камер магазина, опросили продавцов и покупателей и установили личность подозреваемого.