Как Соболь и Котик держали в страхе весь Урал. Дело наркомилиционеров раскрыли

Банда правоохранителей держала в страхе весь город в конце 90-х. Поймать Соболя удалось только в 2001 году, он попался на крупной партией героина, в 2006-м его приговорили к 15 годам тюрьмы за наркотики.

Лишь 20 лет спустя следователи доказали его причастность к убийствам. На скамье подсудимых оказался также экс-сотрудник милиции Константин Котик, поймали и их подельников.

Соболь возглавлял местное отделение по борьбе с наркотиками. По версии следствия, он использовал свое положение для личных целей — продавал запрещенные препараты сам.

В его банду входили пять человек, действующие и бывшие сотрудники милиции. За несколько лет Соболь стал крупнейшим торговцем героином в уральской столице.

Не гнушались «оборотни в погонах» и убийствами. Пока следователям удалось доказать 11 таких эпизодов. В этом помог бывший подельник Соболя — Котик признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Материалы дела Следственный комитет уже передал в суд. Когда будет вынесен приговор, пока неизвестно.

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