Юристу-мошеннику в Алапаевске назначили четыре года принудительных работ

Юриста Ирину Останину, которая обманула более 20 клиентов, приговорили к четырем годам принудительных работ с отбыванием в исправительном центре, с удержанием 10% заработка в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Мошенницу из Алапаевска также лишили права заниматься профессиональной деятельностью по оказанию юридических услуг гражданам на два года и восемь месяцев.

Следствие установило, что Останина в период с 2019 по 2023 год заключала договоры на оказание правовой помощи, получала предоплату и исчезала.

«Для создания видимости работы она выполняла минимальный объем действий, после чего переставала выходить на связь, а полученные денежные средства тратила по своему усмотрению», — отметили в пресс-службе.

Всего таким образом фигурантке заплатили более 1,3 миллиона рублей.

Ранее мошенники начали предлагать пользователям покрутить «колесо фортуны» с гарантированным денежным призом. Аферисты часто действуют под видом банков и госструктур.