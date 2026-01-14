Японец задушил 20-летнюю девушку и спрятал ее тело за стеной бара

В японском поселке Хидака полиция арестовала 49-летнего владельца бара Тосихико Мацукура, задушившего 20-летнюю девушку и спрятавшего ее тело за стеной заведения. Об этом сообщило издание Japan Today .

Мацукуру обвинили в том, что 31 декабря он спрятал тело девушки за стеной в баре на втором этаже здания. Женские останки обнаружили в щели за стеной складского помещения. Тело девушки было накрыто фанерой.

«Полиция сообщила, что вскрытие показало, что женщина была задушена около 10 дней назад», — говорится в материале.

Владелец бара признал свою вину и рассказал, что был знаком с девушкой. Бабушка убитой обратилась в полицию 1 января, когда внучка не вернулась домой.

Что касается Мацукуры, то его бар был закрыт с 31 декабря по 2 января. Мужчина не объяснил полиции, почему задушил девушку.

