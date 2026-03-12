Японец убил жену и 13 лет хранил ее останки на складе

В Японии суд вынес приговор мужчине, который убил свою жену и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. Об этом сообщил Japan Today .

На скамье подсудимых оказался 51-летний Хитоси Хоя. Дело раскрыли в апреле 2025 года, когда сотрудники склада в городе Йосикава в префектуре Сайтама вскрыли один из боксов, за аренду которого долгое время не поступала оплата. Внутри они нашли бочку с останками женщины.

Следователи выяснили, что в июле 2011 года Хоя напал на супругу и ударил ее ломом по голове. После этого он спрятал тело в бочку, а затем отправил ее на склад.

Во время суда мужчина заявил, что долгое время терпел оскорбления и насилие со стороны жены. У нее, по его словам, были проблемы с контролем гнева. В какой-то момент Хоя решил положить этому конец. За убийство суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

