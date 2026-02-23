Силовики раскрыли убийство и расчленение супруги ради квартиры в Петербурге

В Санкт-Петербурге раскрыли дело об убийстве и расчленении, которое произошло еще в 2008 году. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, но теперь у следствия есть подозреваемый. Об этом сайту «Мойка78» сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

По информации ведомства, 5 октября 2008 года мужчина жестоко убил свою жену в квартире на улице Декабристов. Он нанес ей удар молотком по голове, чтобы завладеть ее долей в квартире. После этого, по материалам дела, супруг расчленил тело и вывез останки в Ломоносовский район Ленинградской области на машине.

Женщину долгое время считали пропавшей без вести, но теперь выяснилось, что к ее исчезновению причастен муж. Уголовное дело возбудили по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений»). Супруг уже дал признательные показания, и теперь решается вопрос о мере пресечения.