Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии

Актриса Яна Троянова*, признанная иноагентом, получила заочный приговор — восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Троянова* признана виновной по статьям «действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности», «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах».

Уголовное дело рассматривалось без участия Трояновой*, которая находится в розыске. Суд вынес заочное решение о заключении ее под стражу.

В июне 2024 года, находясь за границей, Троянова* выступила с критикой российской политики и СВО в интервью одному из каналов. Ее высказывания содержали явные признаки разжигания ненависти и вражды по национальному признаку. Она призывала к насилию в отношении русских, что является нарушением законодательства.

«Впоследствии видеозапись интервью размещена на видеохостинге в публичном доступе для демонстрации неограниченному кругу лиц», — отметили в прокуратуре.

Суд также запретил ей работать с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете на четыре года.

Ранее суд заочно арестовал певицу Елизавету Гырдымову**, известную как Монеточка**, по уголовному делу о неисполнении обязанностей лица, включенного в реестр иностранных агентов. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

