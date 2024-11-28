«Я в шоке». Житель Новосибирска заявил, что школьник выстрелил ему в лицо из ракетницы

Группа подростков избила жителя Новосибирска, который хотел с ними поговорить о своем младшем брате. Один из нападавших без объяснений выстрелил мужчине в лицо. Пострадавший сообщил 360.ru, что подросток якобы пытался оформить на его младшего брата банковскую карту и регулярно проносил в школу ракетницу, которой пугал других ребят.

Мужчина отметил, что просто подошел к группе 15-летних школьников, чтобы пообщаться с ними о брате. Подростки в ответ позвали его за угол. Один из них, не сказав ни слова, выстрелил в лицо мужчине из сигнальной ракетницы, после чего два школьника набросились на него с кулаками, отметил собеседник 360.ru.

«Двое били меня. <…> Даже никакого диалога не было. Ни хорошего, ни плохого, понимаете?» — рассказал пострадавший.

В результате новосибирец получил сотрясение мозга. Врачи наложили на его щеку пять швов. Мужчина пожаловался, что школьник не только занимается оформлением банковских карт для отмывания денег, но и беспрепятственно проносит огнестрельное оружие в школу.

«Человек ходит на учебу с „Пионером“ — сигнальной ракетницей — и из нее кого-то кошмарит. Как такое вообще допустимо? <…> Охрана пропускает его туда и обратно. Как так можно? Я в шоке», — признался он.

Родители стрелявшего школьника никак не отреагировали на ситуацию и не связывались с пострадавшим, добавил он.

Мужчина заявил, что в тот же день написал заявление в полицию и будет требовать, чтобы хулиганы понесли заслуженное наказание.

«Это ладно я, спортсмен бывший, могу за себя постоять. Ну, а если бы там был какой-нибудь 14-летний мальчик?» — задался вопросом новосибирец.

Следственный комитет начал процессуальную проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное и доложить ему об установленных обстоятельствах случившегося.