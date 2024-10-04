«Я просто увидел и украл». Похитивший кенгуру карлик раскаялся в зале суда в Ярославле

Ярославский суд отправил похитителя кенгурят под стражу на 1 месяц 26 дней

Мужчина, обвиняемый в похищении детенышей кенгуру из зоопарка, признался в преступлении. Видеозапись из зала суда в Ярославле опубликовало РИА «Новости» .

«Я просто увидел и украл», — отметил обвиняемый.

Также он попросил прощения у владельцев кенгурят. По его словам, в зоопарк он приходил, чтобы сфотографироваться канадским волком и услышать рык льва.

Суд постановил отправить 31-летнего подозреваемого под стражу на один месяц 26 дней.

По информации издания «ЯрНьюс», подсудимый требовал закрыть заседание от прессы и делал странные заявления.

«Я хотел обменять на макаку-резуса, потому что она на ребенка похожа. Хотел ребенка воспитывать. Я кенгуру кормил малиновым пирогом», — отметил подсудимый.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что похититель кенгуру пытался переехать в Сочи с крокодилом. Карлик приходил в отделение МВД и требовал оформить разрешение на транспортировку животного.