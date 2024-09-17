«Я не являюсь его защитником». Адвокат Блиновского не пойдет на заседание по делу Пашаева

На задержание экс-адвоката Эльмана Пашаева отреагировала сторона защиты бизнесмена Алексея Блиновского. Его адвокат Юлия Новичкова заявила 360.ru, что не будет присутствовать на заседании суда по делу Пашаева.
«Зачем я должна быть в отношении ареста Пашаева завтра на судебном заседании? Я не являюсь его защитником. <…> Больше, чем сказал официальный представитель Следственного комитета, я по этому делу ничего сказать не могу», — сказала Новичкова.
Она также не стала называть сумму, которую предприниматель передал бывшему адвокату.
Пашаева задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, в феврале 2024 года он пообещал Блиновскому освободить его и супругу Елену от уголовной ответственности за денежное вознаграждение.
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