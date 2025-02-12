Полицейские задержали 22-летнего жителя Ленобласти по подозрению в изнасиловании знакомой

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Ленинградской области, который подозревается в изнасиловании нетрезвой подруги. Происшествие случилось в конце прошлого года перед новогодними праздниками, пишет сайт Neva.Today .

По предварительным данным, 25 декабря в отдел полиции поступило заявление от 20-летней уроженки Архангельской области. Она сообщила, что стала жертвой изнасилования.

По словам потерпевшей, в тот день она проводила время со своим приятелем в квартире Ломоносовского района. После употребления алкоголя злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием подруги и изнасиловал ее, применив физическую силу.

Следователи возбудили уголовное дело. Во вторник, 11 февраля, полицейские задержали подозреваемого в Петергофе. Его отправили в изолятор временного содержания.