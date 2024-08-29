Известного правозащитника нашли убитым в Саратове

РИА «Новости»: правозащитника Сусликова убили и закопали на даче в Саратове

Известного правозащитника Алексея Сусликова нашли мертвым в Саратове. Убийство произошло на территории дачного массива, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

В июле региональное управление Следственного комитета РФ сообщало о пропаже 48-летнего правозащитника. Правоохранители задержали по подозрению в расправе его соседа по даче. На допросе он признался в содеянном и показал место, куда спрятал труп.

По предварительной версии, преступление произошло в ночь с 10 на 11 июля в саратовском СНТ «Зеркальный пруд». Подозреваемый распивал алкоголь на даче. Позже к нему пришел сосед с жалобой на шум.

Между мужчинами произошел конфликт. В результате фигурант уголовного дела несколько раз выстрелил в недовольного соседа. Пострадавший получил несовместимые с жизнью ранения. После этого злоумышленник закопал его на своем участке. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Москве нашли мертвой бывшую судью Таганского районного суда. Труп 50-летней женщины лежал около здания на 1-й улице Машиностроения.