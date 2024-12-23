Изуродовавшему бывшую сожительницу жителю Сочи предъявили обвинения

СК: обвиняемый в покушении на убийство знакомой в Сочи признал вину

В Сочи предъявили обвинение мужчине, который жестоко избил свою знакомую. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Злоумышленника обвинили в покушении на убийство.

«Следователем СКР по краю фигурант был задержан и допрошен, вину в совершении инкриминируемого ему деяния обвиняемый признал. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Председателю СК Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела. Процесс находится на контроле в краевом следственном управлении.

По данным следствия, 20 декабря мужчина жестоко избил знакомую руками и гаечным ключом.

Подруга пострадавшей рассказала, что женщина лишилась глаза, также у нее сломаны ребра, рука и челюсть. Злоумышленник обещал облить женщину кислотой и сделать ее инвалидом.