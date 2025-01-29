Изуродовавшая петербурженку лже-косметолог получила условный срок

Условный срок в три года назначил Приморский районный суд Санкт-Петербурга предпринимательнице Ольге Ванской, повредившей лицевой нерв клиентке во время введения нитей для лифтинга. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города , подсудимая оказывала косметологические услуги не имея медицинского образования и врачебного опыта.

Навсегда изуродовавшую женщину операцию Ванская провела в марте 2020 года. Клиентка считала, что обратилась к специалисту, так как подсудимая зарегистрировала на себя фирму «Лагуна», оказывающую косметологические и пластические операции.

Во время проведения процедуры Ланская ввела в лицо клиентки неизвестный препарат, но допустила ошибку, которая привела к повреждению лицевого нерва.

Против предпринимательницы завели уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Свою вину Ванская не признала. Суд приговорил ее к трем годам условно, на два года запретил заниматься медицинской деятельностью, а также взыскал в пользу потерпевшей 70,5 тысячи рублей.

В середине января пациентка московской частной клиники умерла во время косметологической процедуры. В столичном главке СК заявили, что женщина пожаловалась на ухудшение состояния во время манипуляций медицинского специалиста, а после внезапно умерла. Криминалисты организовали проверку и назначили проведение экспертиз для установления смерти пациентки.