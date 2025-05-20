Изнасиловали и избили. Труп девушки с аутизмом нашли в овраге в Татарстане
Труп девушки с аутизмом нашли в овраге в Татарстане
Тело девушки с обезображенным лицом нашли в овраге в Бугульме. Мать погибшей рассказала изданию KazanFirst, что ее дочь изнасиловали семь человек.
По словам женщины, страдающая аутизмом девушка ушла из дома и не вернулась. Родственники ее нашли, но медикам оставалось только констатировать ее смерть.
Родители едва смогли опознать 20-летнюю дочь в морге. На ее лице было множество серьезных травм. Выяснилось, что девушка находилась в компании из семи человек в одной из квартир дома на улице Суворова. Они употребляли наркотические вещества.
Также моменты жестокой расправы сняли на видео. Женщина уверена, что дочь перед смертью накачали наркотиками, а потом били и изнасиловали. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, ее выбросили в овраг.
Ранее в Подмосковье подростки надругались над девушкой в туалете электрички. Потом они затащили жертву в квартиру и продолжили издевательства.