Изнасиловали и избили. Труп девушки с аутизмом нашли в овраге в Татарстане

Труп девушки с аутизмом нашли в овраге в Татарстане

Тело девушки с обезображенным лицом нашли в овраге в Бугульме. Мать погибшей рассказала изданию KazanFirst, что ее дочь изнасиловали семь человек.

По словам женщины, страдающая аутизмом девушка ушла из дома и не вернулась. Родственники ее нашли, но медикам оставалось только констатировать ее смерть.

Родители едва смогли опознать 20-летнюю дочь в морге. На ее лице было множество серьезных травм. Выяснилось, что девушка находилась в компании из семи человек в одной из квартир дома на улице Суворова. Они употребляли наркотические вещества.

Также моменты жестокой расправы сняли на видео. Женщина уверена, что дочь перед смертью накачали наркотиками, а потом били и изнасиловали. Когда девушка перестала подавать признаки жизни, ее выбросили в овраг.

Ранее в Подмосковье подростки надругались над девушкой в туалете электрички. Потом они затащили жертву в квартиру и продолжили издевательства.