Изнасиловал и поджег. Суд над убийцей школьницы в Пермском крае попал на видео
Видео 360.ru: убийцу пермской школьницы осудили на 9 лет и 10 месяцев
Подростка в Пермском крае отправили в колонию на девять лет и 10 месяцев за изнасилование и жестокое убийство одноклассницы в поселке Октябрьский. Видео из зала суда оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как судья зачитывает материалы дела. Обвиняемый, находящийся за решеткой в зале суда, тщательно прятал лицо ладонью.
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, 17-летний парень будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Кроме того, Октябрьский райсуд удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального вреда на 14,8 миллиона рублей.
Подростка признали виновным в изнасиловании, убийстве и умышленном повреждении имущества. По данным следствия, 8 июля 2023 года он изнасиловал 16-летнюю девушку, а затем, чтобы скрыть преступление, совершил еще более тяжкое — облил ее горючей жидкостью, поджег и оставил умирать возле железнодорожных путей. Пострадавшая получила ожоги 95% тела. Школьницу госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ее.
При вынесении вердикта суд учел возраст обвиняемого. Приговор пока не вступил в силу.