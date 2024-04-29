Подростки избили женщину в Подмосковье после ее просьбы «сидеть потише» | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 22:26 Подростки избили женщину в Подмосковье после ее просьбы «сидеть потише» МВД: в Королеве подростки избили женщину после просьбы вести себя потише Freepik

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Группа подростков напала на женщину в Королеве в Московской области после того, как она попросила несовершеннолетних «вести себя потише». Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД.

По данным следователей, в ночь на 28 апреля муж пострадавшей написал заявление об избиении его супруги. Происшествие случилось на улице Грабина. Во дворе жилого дома сидела компания, местная жительница попросила молодых людей не шуметь, в ответ они избили ее. Полицейские задержали двух человек 2005 и 2006 годов рождения. Других участников конфликта устанавливают.

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