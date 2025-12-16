Избивший посетителя бара Обнинска ради видео боец MMA стал фигурантом дела

Армянский боец MMA отправил в нокаут посетителя бара в Обнинске ради видео

Называющий себя участником боев без правил спортсмен избил встреченного около бара жителя Обнинска до бессознательного состояния. Весь процесс экзекуции напавший снимал на видео, нанося удары упавшему и потерявшему сознание пострадавшему. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости из мира вечной борьбы» .

Очевидцы избиения заявили, что необходимо срочно вызвать скорую. Но спортсмен пообещал, что жертва скоро придет в себя.

По данным авторов публикации, боец регулярно устраивает показательные избиения людей, которые снимает на видео, хвастаясь приемами. Последние он демонстрирует не на ринге, а против тех, кто заведомо слабее.

В пресс-службе калужского главка МВД сообщили, что получили заявление от жителя Обнинска, который пожаловался на избиение. В ведомстве уточнили, что конфликт между сторонами возникал неоднократно и завершился избиением 12 декабря. Правоохранители опросили обоих участников и направили пострадавшего снять побои.

Калужские следователи завели уголовное дело о хулиганстве после избиения жителя Обнинска. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального главка доложить о ходе расследования.

В конце ноября охранники московского бара «Мумий Тролль» в Москве избили бойца смешанных единоборств Кирилла Фоменкова. У пострадавшего спортсмена диагностировали сотрясение мозга. Что стало причиной конфликта, неизвестно.