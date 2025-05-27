27 мая 2025 17:50 Избившие мужчину до потери памяти школьники в Балашихе предстали перед судом Трое школьников в Балашихе представили перед судом за избиение мужчины 0 0 0 Эксклюзив

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Во вторник перед судом в Балашихе предстали школьники, избившие мужчину до потери памяти. Видео из здания суда появилось в распоряжении 360.ru.

На скамье подсудимых оказались трое школьников и один совершеннолетний молодой человек. «Как такового решения суд сегодня не принял, рассмотрение дела отложили на 3 июля. Знакомились с материалами дела. Ходатайства отложили, у нас противоречья в доказательствах следствия, мы с ними не согласились», — сказала 360.ru жена потерпевшего Ольга.

ЧП в Балашихе произошло в июне 2024 года. Отмечавшие день рождения в закрытом детском центре в ЖК «Акварели» школьники избили мужчину.

Перед этим недовольная громкой музыкой местная жительница Ольга пришла «на вписку» к подросткам, после чего они ненадолго притихли. Но позднее повторно успокаивать молодежь пришел ее супруг Игорь, на которого школьники набросились толпой с кулаками. Мужчину избили до потери памяти, проломили череп и выбили глаз.