Избившие мужчину до потери памяти школьники в Балашихе предстали перед судом
Трое школьников в Балашихе представили перед судом за избиение мужчины
Во вторник перед судом в Балашихе предстали школьники, избившие мужчину до потери памяти. Видео из здания суда появилось в распоряжении 360.ru.
На скамье подсудимых оказались трое школьников и один совершеннолетний молодой человек.
«Как такового решения суд сегодня не принял, рассмотрение дела отложили на 3 июля. Знакомились с материалами дела. Ходатайства отложили, у нас противоречья в доказательствах следствия, мы с ними не согласились», — сказала 360.ru жена потерпевшего Ольга.
ЧП в Балашихе произошло в июне 2024 года. Отмечавшие день рождения в закрытом детском центре в ЖК «Акварели» школьники избили мужчину.
Перед этим недовольная громкой музыкой местная жительница Ольга пришла «на вписку» к подросткам, после чего они ненадолго притихли. Но позднее повторно успокаивать молодежь пришел ее супруг Игорь, на которого школьники набросились толпой с кулаками. Мужчину избили до потери памяти, проломили череп и выбили глаз.