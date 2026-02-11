Избивавшая и унижавшая детей воспитательница из Сибири получила 3,5 года ИК

Суд приговорил педагога детсада в Красноярске к 3,5 года за избиение детей

В Красноярском крае суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима воспитательницу детского сада за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что 47-летняя воспитательница била детей по ягодицам и голове, хватала за руки и уши и даже шлепала ботинком.

Также она унижала малышей, насильно удерживала в помещении и запрещала посещать туалет в качестве наказания. О побоях пострадавшие рассказали родителям.

На заседании суда педагог свою вину не признала. Она отрицала, что наказывала воспитанников, и напомнила, что такие ситуации невозможно скрыть от коллег.

Суд отсрочил исполнение наказания до достижения детьми воспитательницы 14-летнего возраста и запретил работать с несовершеннолетними в течение двух лет.

Ранее бившая детей экс-воспитательница детсада из Бурятии получила пять лет колонии.