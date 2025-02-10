Избивали и насиловали. На Урале двое парней издевались над девочкой на камеру

В Курганской области двое парней на камеру жестоко избили и изнасиловали девочку

В городе Макушино Курганской области двое парней жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка. Издевательства над ребенком транслировали в соцсетях, сообщило издание 45.ru .

Несовершеннолетнюю девочку истязали в начале февраля.

«Это все у нее (пострадавшей — прим. ред.) дома и происходило. Мама работала в ночную смену, ее дочка позвала на ночевку девочку к себе, а та пришла с двумя парнями и еще одной девушкой», — рассказал собеседник издания.

Компания издевалась над ребенком в течение 10 часов — с 19:00 до 05:00.

Как сообщил другой источник, насилие над девочкой началось из-за желания ее знакомой отомстить. Подростка сначала избивали, а потом изнасиловали. Парни использовали для своих зверств бутылку. Ребенку порезали ухо, щеку и половые органы.

Компания записала около 10 роликов длительностью по минуте каждый. Одно из видео сделали на улице. На этих кадрах было видно, как девочку били, обзывали и плевали на нее.

Все закончилось, когда подросток пришла к соседям, а те вызвали скорую помощь и полицию. Полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел.

Возбуждены уголовные дела по статье о насильственных действиях сексуального характера группой лиц, совершенных в отношении несовершеннолетней. При этом неизвестно, привлекут ли к ответственности других молодых людей.

Ранее в Калининградской области задержали мужчину, которого подозревают в истязании 13-летней дочери.