Бил шнуром и срывал ногти. Под Калининградом задержали мужчину за истязание дочери

В Калининградской области задержали мужчину, который подозревается в истязании своей 13-летней дочери. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Инспекторы ПДН выяснили, что ранее судимый мужчина 35 лет жестоко обращался с девочкой: бил ее, причинял психические страдания и совершал другие насильственные действия. Кроме того, он избивал свою бывшую жену.

Полиция передала собранные материалы в следственные органы. Против подозреваемого завели уголовное дело за истязание. Также рассматривается возможность возбуждения дела за избиение бывшей жены.

Как уточнили в СК России, по предварительным данным, с сентября 2024 года по январь 2025 года подозреваемый регулярно избивал свою 13-летнюю дочь дома, применяя жестокие методы воспитания: удары ремнем и электрическим шнуром. В январе он даже использовал плоскогубцы, чтобы срезать ей накладные ногти.

«В настоящее время фигурант задержан, допрошен в качестве подозреваемого. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили следователи.

Ранее мать мальчика, убитого в Черняховске под Калининградом, задержали по подозрению в истязании детей. По данным следствия, с сентября 2023 года по февраль 2025 года в доме в Черняховске женщина и ее 42-летний супруг систематически избивали своих двоих малолетних детей, лишали их воды, запугивали и унижали. Подозреваемую арестовали до 3 апреля.