Избитый сверстниками подросток из Углича собрал донатами 5 млн рублей

Получивший множественные травмы от группового избиения и пыток знакомых подросток из Углича получил пять миллионов рублей на лечение. Как сообщила «Газета.ru» , находящийся в больнице мальчик объявил о сборе донатов. После этого неравнодушные россияне начали присылать ему деньги.

По данным ярославского главка СК, юноша стал жертвой своих знакомых, с которыми поссорился в конце сентября во дворе дома. В ведомстве уточнили, что сначала подростки толпой избили обидчика, а после утащили его в квартиру, где продолжили издевательства.

По данным криминалистов, перед уходом подростки вынесли из квартиры бытовую технику и смартфон пострадавшего. Участников экзекуции задержан и предъявили им обвинение в краже с незаконным проникновением в жилище, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Под стражу взяли только одного подростка. Остальные находятся под домашним арестом.

Осведомленный источник 360.ru уточнил, что в квартире мучители подростка засовывали в рот ершик для унитаза, засовывали юношу в отсек для белья дивана и прыгали сверху. При этом часть пыток участники снимали на видео и выкладывали в открытый доступ.