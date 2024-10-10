«Засовывали в диван». Группа подростков устроила пытки сверстнику в Угличе

В Угличе компания подростков в конце сентября в ходе ссоры с 16-летним юношей сначала избила его на улице, а после проникла в квартиру и продолжила издевательства. Перед уходом школьники забрали технику и мобильный телефон, сообщила пресс-служба ярославского главка СК.

По данным ведомства, конфликт между подростками возник во дворе дома на Ярославском шоссе. В ходе перепалки толпа избила пострадавшего, а потом отправилась к нему домой.

Источник 360.ru рассказал, что в квартире пострадавшего никого не было. Мать подростка умерла, а отец уехал работать на вахту.

По его словам, причиной конфликта стала обида брошенной девушки, которая принимала участие в пытках. Источник не исключил, что подростки находились под воздействием наркотиков, поэтому пошли на такую жестокость.

«Пихали в рот туалетный ершик, засовывали в диван и начинали прыгать», — перечислил собеседник 360.ru издевательства.

Он добавил, что свои пытки малолетние садисты снимали на видео и выкладывали в открытый доступ.

По данным криминалистов, перед уходом подростки вынесли из квартиры бытовую технику и мобильный телефон подростка.

Следователи завели против пытавших мальчика уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, а также о краже с незаконным проникновением в жилище.

Суд Углича по ходатайству следствия отправил одного из обвиняемых под стражу. Двум другим назначил домашний арест.

В социальных сетях разошлась информация, что снимавшая видео девушка прошла по делу как свидетель, что еще больше разозлило местных жителей. На сайте Change.org появилась петиция, в которой участников издевательств над подростком, получившим 57 переломов, призвали наказать по всей строгости закона.

В конце сентября ученица школы Кызыла жестоко избила сверстницу и сняла все на видео. Заместитель мэра города Наталья Попугалова заявила, что напавшая девочка состоит на учете за бродяжничество. Против ее родителей уже составили протоколы о лишении родительских прав.