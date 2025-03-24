Избитую матерью трехлетнюю девочку в Каспийске подключили к ИВЛ

Трехлетняя девочка, которую в Каспийске жестоко избила мать, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

«Состояние ребенка крайне тяжелое. Девочка в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — сказали в пресс-службе ведомства.

В Минздраве добавили, что медики центральной городской больницы Каспийска делают все, чтобы спасти ребенка.

Местная жительница избила дочь 20 марта. Девочку госпитализировали со множественными травмами. Против женщины следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Если вину подозреваемой докажут, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Дело находится на контроле у региональной прокуратуры. Надзорный орган проверит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.