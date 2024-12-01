Избежавший расстрела за убийство преступник выйдет на свободу в декабре

Преступник Анвар Масалимов, избежавший расстрела за убийство, готовится выйти из тюрьмы в декабре. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В августе 1991 года мужчина после ссоры задушил пенсионера, а его тело сжег в печи. За убийство преступника приговорили к смертной казни. Через шесть лет он добился смягчения приговора на пожизненное заключение. В 1998 году мужчину этапировали в исправительную колонию «Вологодский пятак», а в 2012 — в «Полярную сову» в Тюменской области. Тогда же преступник подал кассационную жалобу, которую суд удовлетворил в 2016 году.

Летом 2016 года преступник вышел на свободу, но уже в ноябре 2018 года совершил новое убийство. Он поссорился с хозяином квартиры и зарезал его. За преступление Масалимова приговорили к пяти годам лишения свободы. Срок его отбывания наказания заканчивается в декабре 2024 года.

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