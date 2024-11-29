Житель Новосибирской области получил 9,5 года колонии за попытку убить бабушку и дедушку

Суд вынес приговор 24-летнему жителю Новосибирской области, обвиняемому в покушении на убийство. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Происшествие случилось в поселке Речник. Установлено, что фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на собственных бабушку и дедушку. Агрессор избил пожилых родственников и несколько раз ударил их ножом.

Пенсионерам удалось спастись. Их внуку назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы.