Житель Новосибирской области получил 9,5 года колонии за попытку убить бабушку и дедушку

Суд вынес приговор 24-летнему жителю Новосибирской области, обвиняемому в покушении на убийство. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Происшествие случилось в поселке Речник. Установлено, что фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на собственных бабушку и дедушку. Агрессор избил пожилых родственников и несколько раз ударил их ножом.
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