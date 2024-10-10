«Из травмата в упор». Москвичка нашла под балконом расстрелянных кошек

Неизвестный в Москве расстрелял кошек в упор из травматического оружия

Фото: Телеканал «360»

В Москве живодер расстрелял кошек из травматического оружия и бросил на улице. Местная жительница рассказала 360.ru, как увидела их возле дома и отвезла в ветклинику.

«Нашла двух кошек у первого подъезда дома на Каширском шоссе, 142 корпус 2. Под балконами. Одна в тяжелом состоянии лежала на траве, другая спряталась под кусты», — сказала она.

Первая, по словам женщины, умерла. Вторая получила тяжелые травмы — при осмотре у нее вытек глаз. В ветклинике доктор сделал рентген и обнаружил две застрявшие пули от пневматического оружия. Животное осталось в зоогостинице, на следующий день ему проведут операцию.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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«Стреляли из травмата в упор в кошку. У нее в голове две пули от травмата. И, скорее всего, выкинули», — заявила женщина.

Собеседница 360.ru написала заявление в полицию. Волонтеры объявили сбор матпомощи и поиск свидетелей. По их мнению, пострадавшие кошки — домашние.

Похожий случай произошел в Люберцах. Мужчина на глазах соседей жестоко избил кота на балконе. Полиция устроила проверку.

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