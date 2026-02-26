Из Таганского суда в центре Москвы сбежал подсудимый

В Москве объявили план «Перехват» после того, как фигурант уголовного дела сбежал из Таганского суда. Его местонахождение неизвестно, сообщил источник 360.ru.

Беглецу 25 лет, его объявили в розыск. По данным телеграм-канала «112», подсудимый родом из Дагестана.

Он уже имел проблемы с законом и находился в федеральном розыске. В 2020 году мужчину вместе с сообщниками обвинили в краже телефона за 32 тысячи рублей у прохожего.

Ранее основатель одной из крупнейших российских ОПГ Аслан Гагиев пытался обжаловать пожизненный приговор. Его банда орудовала на территории Северной Осетии и Московского региона, убивая бизнесменов и правоохранителей.