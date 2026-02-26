Главарю банды киллеров утвердили пожизненный срок

Верховный суд России оставил в силе пожизненный срок лидеру одной из самых жестоких преступных группировок Аслану Гагиеву. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

«Коллегия по делам военнослужащих сочла соразмерной совершенным деяниям меру наказания в виде пожизненного лишения свободы и оставила вынесенные судебные акты в силе», — заявили в пресс-службе.

До этого Южный военный суд признал фигуранта виновным в руководстве преступным сообществом, убийстве двух и более лиц организованной группой, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Отбывать срок Гагиева отправили в колонию особого режима. Апелляционный военный суд также подтвердил вердикт.

В Верховном суде подчеркнули, что Гагиев создал одну из крупнейших преступных группировок в России, которая действовала в Московском регионе и Северной Осетии. На счету банды многочисленные убийства сотрудников правоохранительных органов, бизнесменов и политиков.