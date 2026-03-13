Из России депортировали обвиняемого в убийстве гражданина Турции

Российские правоохранители задержали гражданина Турции, разыскиваемого на родине за убийство. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации турецкого следствия, осенью 2022 года несколько злоумышленников в городе Самсун выследили мужчину, который мог скрывать человека, расправившегося с родственником одного из них.

Соучастники несколько раз выстрелили в мужчину, от ранений он скончался. Злоумышленники скрылись с места преступления. Один из преступников прибыл в Сочи.

«Там фигуранта задержали. По итогам проведенной проверки принято решение о его депортации в Турцию», – рассказала Волк.

Ранее стало известно, что Россия выдаст Румынии гражданина страны Василя Родидеала, арестованного по запросу Интерпола после обвинений в тяжких преступлениях.