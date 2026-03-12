Россия выдаст стране ЕС одного из самых разыскиваемых преступников
Генпрокуратура России решила выдать Румынии гражданина страны Василя Родидеала, арестованного по запросу Интерпола после обвинений в тяжких преступлениях на родине. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Лилия Мамашева.
Сторона Родидеала подала апелляцию на это решение, дату рассмотрения пока не назначили. Суд первой инстанции оставил вердикт о выдаче в силе.
Мамашева уточнила, что Родидеал в настоящее время находится в СИЗО, и хотел бы оставаться в стране и дальше.
Румына задержали и арестовали в феврале 2025 года. Правоохранители установили, что он проживал в России под именем Василий Кравцов. Благодаря идентификации по отпечаткам пальцев силовики определили, что Кравцов — это и есть Родидеал.
Ранее Таиланд по каналам Интерпола депортировал россиянина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.