Россия выдаст стране ЕС одного из самых разыскиваемых преступников

Генпрокуратура России решила выдать Румынии гражданина страны Василя Родидеала, арестованного по запросу Интерпола после обвинений в тяжких преступлениях на родине. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Лилия Мамашева.

Сторона Родидеала подала апелляцию на это решение, дату рассмотрения пока не назначили. Суд первой инстанции оставил вердикт о выдаче в силе.

Мамашева уточнила, что Родидеал в настоящее время находится в СИЗО, и хотел бы оставаться в стране и дальше.

Румына задержали и арестовали в феврале 2025 года. Правоохранители установили, что он проживал в России под именем Василий Кравцов. Благодаря идентификации по отпечаткам пальцев силовики определили, что Кравцов — это и есть Родидеал.

