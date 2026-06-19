Историка Тамару Эйдельман заочно осудили на восемь лет колонии

Историка Тамару Эйдельман* заочно осудили на восемь лет лишения свободы в колонии по обвинению в оправдании нацизма и распространении недостоверных данных о ВС России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Судом установлено, что в мае 2024 года иностранный агент Эйдельман* опубликовала на публичном канале, администрируемом ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в программе историк высказала ложную информацию о ветеранах ВОВ, днях воинской славы и памятных датах России, которые связаны с защитой Отечества.

Также в июле 2024 года она под видом правдивых сведений обнародовала заведомо недостоверные данные, касающиеся использования ВС России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранных агентов