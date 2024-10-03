«Испуганный детеныш». Появились кадры с украденным из зоопарка кенгуренком

Полиция изъяла кенгуренка, похищенного в калужском зоопарке. Животное находится на передержке, ему оказали необходимую ветеринарную помощь, кадры с детенышем опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«На видеозаписи испуганный детеныш кенгуру. Три дня назад его похитили из зоопарка в Калужской области», — написала она.

На кадрах видно, что кенгуру во время задержания похитителя находился в хозяйственной сумке в машине. Подозреваемый на камеру признался, что украл животное из зоопарка.

Исполняющий обязанности директора ярославского зоопарка Николай Потапов рассказал, что детеныш кенгуру находится в удовлетворительном состоянии, за ним наблюдают ветеринары.

За похищение экзотического животного задержали 31-летнего уроженца Вологодской области. Ранее его уже судили за кражу, в 2020 году его объявили в федеральный розыск. Источник 360.ru также сообщил, что задержанный — вор-форточник ростом 160 сантиметров.