Испугалась позора. Россиянка бросила новорожденного сына на улице

В Карачаево-Черкесии женщина бросила внебрачного младенца под забором

Суд в Карачаево-Черкесии приговорил местную жительницу, бросившую новорожденного сына на улице. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что 17 августа 2024 года жительница села Счастливое родила ребенка без помощи медиков у себя дома.

После этого она укутала новорожденного сына в полотенце и оставила на улице рядом с забором. Женщина родила ребенка вне брака и попыталась это скрыть, не желая опорочить честь своей семьи.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

«Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась», — уточнила пресс-служба.

Суд рассмотрел дело в особом порядке и назначил женщине наказание в виде обязательных работ на 180 часов. Приговор еще не вступил в законную силу.

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