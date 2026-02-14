Исполосовавшего катаной полицейского жителя Петербурга отправили в СИЗО

Ранивший полицейского катаной во время защиты приятеля от задержания житель Санкт-Петербурга попал в СИЗО до 11 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, на правоохранителей арестованный напал в минувший четверг, 12 февраля. Полицейские прибыли в квартиру на улице Окуловской для задержания подозреваемого в разбое.

На его защиту встал нетрезвый приятель, который схватил японский меч и нанес одному из полицейских удар по руке, повредив мышцу, суставы, сухожилия и лучевую артерию.

Несостоявшегося самурая задержали вместе с подозреваемым в разбое. Против напавшего на полицейского завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Меру пресечения задержанным определил Пушкинский районный суд, отправив обоих в следственный изолятор до 11 апреля.

