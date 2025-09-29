Исполнители теракта в «Крокусе» переговаривались на арабском языке

Террористы во время нападения на «Крокус Сити Холл» общались между собой на арабском языке и созванивались с неизвестной женщиной. Об этом ТАСС рассказал участник процесса, проходящего на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда.

«Со слов одной из потерпевших, чьи показания огласили в суде, следует, что когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре „Крокуса“, они перебрасывались между собой парой фраз на арабском языке», — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что одна из свидетельниц нападения услышала женский голос и предположила, что нападавшие созванивались с ней по телефону. Девушка отметила, что «русских фраз и слов со стороны двоих боевиков она не слышала».

Ранее число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 150-ти. Умер еще один пострадавший — 53-летний Дмитрий Сараев, который возглавлял концертную компанию и привозил в Россию иностранных исполнителей.