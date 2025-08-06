Исполнители теракта в «Крокусе» не доехали до Украины 142 километра

Террористы, устроившие нападение в «Крокус Сити Холле», не добрались до границы России и Украины — им оставалось 142 километра по трассе. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщило РИА «Новости» .

На 376-м километре трассы М-3 «Украина» автомобиль, на котором ехали подозреваемые в теракте, столкнулся с другой машиной после того, как выехал на встречную полосу во время погони с полицией. Четверо преступников бросились врассыпную в сторону леса.

По данным агентства, до украинской границы по трассе им оставалось проехать 142 километра. Если двигаться лесом, то до границы было около 100 километров.

По показаниям обвиняемых, которые РИА «Новости» получило ранее, после теракта исполнители должны были добраться до Киева, чтобы получить по миллиону рублей. В Брянской области их ожидала группа подельников, которая должна была помочь им пересечь границу с Украиной.

Ранее Второй Западный окружной военный суд на шесть месяцев продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта в «Крокус Сити Холле». Представитель 127 потерпевших рассказала, что суд поддержал ходатайство стороны обвинения и решил оставить обвиняемых под стражей до 7 января 2026 года.