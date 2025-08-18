Исполнитель теракта в «Крокусе» купил билет на «Пикник» у перекупщицы

Один из участников теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске приобрел билеты в VIP-партер на выступление «Пикника» у перекупщицы Изольды Кукушкиной, известной в кругу болельщиков футбола. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В день концерта примерно в 18 часов 55 минут к ней со спины подошел ранее ей незнакомый молодой человек, азиатской внешности, невысокого роста. Мужчина сказал, что является „ее клиентом“, и ему нужен один билет на концерт», — заявила Кукушкина во время допроса.

Они договорились встретиться в 19:55 в кафе «Шоколадница», но уже в 19:20–19:30 перекупщица встретила его у касс и продала билет во второй ряд VIP-партера за семь тысяч рублей.

По словам Кукушкиной, покупатель решил не переводить деньги через приложение и снял наличные в банкомате. Когда в Сети опубликовали кадры задержания исполнителей в Брянской области женщина увидела среди них того самого человека.

Ранее стало известно, что Украина финансировала проведение теракта в «Крокусе». Это подтвердил один из обвиняемых.