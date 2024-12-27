Испанский блогер учил подписчиков изготавливать бомбы

МВД Испании: полиция задержала блогера за обучающие видео по созданию взрывчатки

Полиция Испании задержала блогера-миллионника по делу о незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в МВД страны.

«Гражданская гвардия в рамках так называемой операции „Спутник“ приступила в Кастро-Урдиалесе (Кантабрия) к ликвидации подпольного цеха по незаконному изготовлению взрывоопасных и зажигательных смесей», — уточнили в ведомстве.

Блогер обучал подписчиков своего YouTube-канала изготовлению взрывчатки, а также демонстрировал взрывы и их последствия, в том числе уничтожение машины возле лесного массива, которое могло спровоцировать возгорание. Он опубликовал более 60 видео на эту тему.

Правоохранители изъяли у него более 20 килограммов химических веществ.

В России ранее задержали подростка, который готовил диверсию на Транссибирской магистрали в Кировской области при помощи самодельного взрывного устройства.