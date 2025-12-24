Иркутского живодера оштрафовали на 55 тыс. рублей за убийство собаки Йоси

В Иркутской области осудили мужчину, который стрелял в собаку. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

«Мировой судья судебного участка № 62 Иркутского района рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“)», — заявили в пресс-службе.

В апреле 2024 года живодер увидел на своем усадебном участке в поселке Первомайский собаку, принадлежавшую соседке. Злоумышленник взял охотничий карабин и минимум три раза выстрелил в животное. Питомец погиб.

«В суде мужчина вину не признал, выдвинул версию о том, что защищал внука от собаки. В суде данная версия не нашла подтверждения», — добавили в инстанции.

Подсудимому назначили штраф в размере 55 тысяч рублей и обязали оплатить его в течение 60 дней со момента вступления приговора в силу. Оружие конфисковали в собственность государства.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина расправился с популярной собакой Йосей — хозяйка Антонина путешествовала с ней по России.

В сентября на Камчатке живодер выкинул собаку из окна, животное погибло.