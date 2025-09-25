Иркутский восьмиклассник пырнул сверстника ножом в школе

Школьник набросился с ножом на одноклассника в средней школе № 9 в городе Зима. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале .

По его словам, на первом уроке один из учеников восьмого класса ранил сверстника раскладным ножом. На место ЧП прибыли сотрудники МВД и следователи, причины нападения устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Губернатор подчеркнул, что здоровью 14-летнего пострадавшего ничего не угрожает — ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что занятия в школе продолжились, а также проведут организационную работу по оказанию необходимой помощи и психолого-педагогической поддержки.

