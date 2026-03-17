Инженеру дали три года ИК за передачу чертежей деталей для подлодок «Варшавянка»

Суд приговорил инженера к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за незаконную передачу за границу технической документации, касающейся подводных лодок проекта «Варшавянка». Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС .

Суд установил, что в 2021–2022 годах инженер в составе организованной группы за деньги добывал, копировал и передавал чертежи деталей для дизель-генераторов, которые ставят на подлодки проекта «Варшавянка». Эта документация подпадала под экспортный контроль.

Также в материалах дела отметили, что фирма-получатель не признана враждебной России, однако суд подчеркнул, что это не снимает ответственности за незаконный вывоз продукции военного назначения.

Подсудимый своей вины не признал. На суде он настаивал, что воспринимал переданные документы как простые схемы для ремонта и не догадывался о реальном зарубежном заказчике. Кроме того, он заявил, что не знал о существовании экспортных ограничений.

Суд отклонил эти аргументы, отметив, что у инженера был солидный профессиональный стаж, доступ к закрытой документации и понимание военной значимости дизелей и их частей. Также слаженность действий, содержание переписки между фигурантами и обсуждение методов скрытности полностью опровергают версию защиты о непреднамеренности случившегося.

