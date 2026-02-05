В Нижегородской области пресекли незаконную эксплуатацию самолета

В Нижегородской области была пресечена эксплуатация самолета без необходимых сертификатов. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в августе 2024 года вблизи Богородска пилот выполнял полет на самолете ТР-410, не имея при этом сертификатов эксплуатанта и летной годности. Пилот не получил разрешения на полеты в службе организации воздушного движения.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Прокуратура также подала иск в Раменский городской суд Московской области, который запретил собственнику эксплуатацию и передачу самолета другим лицам.