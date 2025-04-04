Инженер получил четыре года по делу о гибели людей в ТЦ «Времена года»

Инженера приговорили к четырем годам колонии-поселения по делу о гибели четырех человек в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«К четырем годам в колонии-поселении приговорен главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ», — отметили в ведомстве.

Кроме того, суд на два года запретил ему заниматься деятельностью, которая связана с контролем за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Осужденный допустил и не исправил серьезный изъян в сварном шве оборудования, работающего под давлением.

Нарушения стали причиной аварии на теплотрассе, которая произошла 22 июля 2023 года. В результате прорыва трубопровода в техническом помещении на цокольном этаже горячая вода температурой до 150 градусов затопила помещения, которые арендовал продовольственный магазин.