Инвестора бренда спорткаров Spyker Пессиса объявили в розыск

Правоохранители объявили в международный розыск бизнесмена Михаила Пессиса по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило РБК.

Предпринимателя объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Следствие также ходатайствовало о заочном аресте бизнесмена, принимавшего участие в проекте по созданию спорткаров марки Spyker.

Сейчас Пессис находится в федеральном и международном розыске. Установлено, что он выехал за пределы России.

Ранее стало известно, что силовики объявили в розыск владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка. Ему предъявили заочное обвинение в финансировании терроризма. Суд заочно арестовал Черняка на два месяца.