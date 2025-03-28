Инструктор учебного центра УМВД погиб во время огневой подготовки в Пскове
В Пскове возбудили дело после гибели инструктора УМВД во время тренировки
В Псковской области инструктор стрелкового тира центра профподготовки УМВД России по региону погиб при проведении занятия по огневой подготовке. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Сообщение о гибели одного из инструкторов учебного центра УМВД России по региону поступило 28 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, инструктор пострадал в ходе занятия по огневой подготовке. Он получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с боевым стрелковым оружием.
«Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, майор полиции скончался на месте происшествия от полученного ранения», — уточнили в ведомстве.
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Они осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы.
Ранее в ЯНАО следователи направили в суд материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве и ранении своих собутыльников.