Инструктор учебного центра УМВД погиб во время огневой подготовки в Пскове

В Пскове возбудили дело после гибели инструктора УМВД во время тренировки

В Псковской области инструктор стрелкового тира центра профподготовки УМВД России по региону погиб при проведении занятия по огневой подготовке. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Сообщение о гибели одного из инструкторов учебного центра УМВД России по региону поступило 28 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, инструктор пострадал в ходе занятия по огневой подготовке. Он получил огнестрельное ранение в результате неосторожного обращения с боевым стрелковым оружием.

«Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, майор полиции скончался на месте происшествия от полученного ранения», — уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Они осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы.

Ранее в ЯНАО следователи направили в суд материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве и ранении своих собутыльников.