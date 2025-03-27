Суд рассмотрит дело против жителя Ямала, который расстрелял знакомых из ружья

Завершились следственные действия по уголовному делу против жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который обвиняется в убийстве и ранении своих собутыльников. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой сотрудников регионального СУ СК России.
По данным ведомства, происшествие случилось в ноябре 2024 года на территории Байдарацкой тундры. Обвиняемый распивал алкоголь в компании пятерых знакомых. Во время ссоры он завладел ружьем одного из собутыльников и убил его, выстрелив в голову. Еще один мужчина получил ранение в спину, но его удалось спасти.
Нападавший скрылся, однако его задержали спустя некоторое время. Стрелку предъявили обвинения по нескольким статьям УК РФ, материалы расследования направили в суд.
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