Инспектора отдела челябинского Ростехнадзора задержали за взятку на 1,7 млн рублей

ФСБ задержала инспектора отдела челябинского Ростехнадзора по делу о взятке

Главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора задержали сотрудники регионального УФСБ. По данным ведомства, начиная с 2015 года мужчина получал взятки от бизнесмена за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на работы по оценке энергоэффективности объектов строительства.

В общей сложности с 2015 по 2024 годы задержанный получил от гендиректора неназванной коммерческой структуры более 1,7 миллиона рублей.

На основании материалов регионального УФСБ против госинспектора возбудили дело о получении взяток за незаконные действия и в особо крупном размере.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере стократной суммы взятки.

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