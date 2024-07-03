Инспектора отдела челябинского Ростехнадзора задержали за взятку на 1,7 млн рублей

Главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора задержали сотрудники регионального УФСБ. По данным ведомства, начиная с 2015 года мужчина получал взятки от бизнесмена за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на работы по оценке энергоэффективности объектов строительства.

В общей сложности с 2015 по 2024 годы задержанный получил от гендиректора неназванной коммерческой структуры более 1,7 миллиона рублей.

На основании материалов регионального УФСБ против госинспектора возбудили дело о получении взяток за незаконные действия и в особо крупном размере.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере стократной суммы взятки.