Россиянина обвинили в финансировании терроризма за перевод 700 рублей

В отношении 37-летнего уроженца Благовещенска возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма за перевод 700 рублей знакомому. Об этом сообщил MK.RU .

Мужчину задержали за то, что в марте 2022 года он сделал перевод приятелю, поддерживающему праворадикальные нацистские идеи, когда находился в Москве.

Уроженец Благовещенска знал, что нацист планирует отправиться в Украину для участия в деятельности организации «Правый сектор»*. Деньги предназначались для покупки билета и выезда из страны.

Ранее лидер «Би-2» Егор Бортник** сознался пранкерам Вовану и Лексусу в спонсировании Украины. Музыкант сообщил, купил две скорые помощи и автобус и практически каждый месяц платит пять тысяч евро.

*Признана террористической и запрещена в РФ.

**Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.